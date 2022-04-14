Organizasyondan yapılan açıklamada, eski dünya 3 numarası Thiem'in özel davetiyeyle (wildcard), 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek turnuvaya ilk kez katılacağı belirtildi.

Geçen yıl haziran ayında katıldığı Mallorca Açık turnuvası sırasında sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir dönem kortlardan uzak kalan 28 yaşındaki tenisçi, geçen ay sonunda Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle devam eden Monte Carlo Masters turnuvasından da çekilmek zorunda kalmıştı.

Dünya sıralamasında 51. basamağa kadar gerileyen Thiem, grand slam turnuvalarından 2020 ABD Açık'ta kupaya uzanırken, Avustralya Açık'ta bir, Fransa Açık'ta ise iki kez finalde kaybetmişti.