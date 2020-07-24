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Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya Camisi'nin ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören için son hazırlıklar yapıldı.

Ayasofya Camisi'ne alınacak misafirlerin davetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı.

NAMAZ İÇİN 5 FARKLI ALAN

Salgın nedeniyle Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten gelinecek. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için vatandaşlardan el ve sırt çantası getirmemeleri istendi.

GİRİŞLER SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK

Fatih Belediyesi tarafından salgın önlemleri kapsamında namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi, dün akşam 20.00'de başlarken, sabah saatlerinde tamamlandı.

Namaz kılınacak alanlara girişler sabah 10.00'dan itibaren başlayacak. Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapacak.

VATANDAŞLAR ERKEN SAATTE AKIN ETTİ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için gelen vatandaşlar sabah namazından sonra bölgeye akın etti. Erken olduğu için alana alınmayan vatandaşlar erken saatte yoğunluk oluşturarak, Ayasofya’ya girişi beklemeye başladı.

Danıştay’ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ile güvenlik önlemleri kapsamında vatandaş girişine kapatıldı. Sabah namazı için gelen vatandaşlar bölgeye alınmayınca yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar sabah namazını en yakın camide kıldıktan sonra bölgeye girmek için tekrar güvenlik noktasına akın etti.

Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar, camiye yakın güvenlik noktasında durduruldu. Bunun üzerine vatandaşlar Beyazit Camisine giderek namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlar tekrar bölgeye gitmek için güvenlik noktasına geldi. Kimi vatandaş kaldırımda alınma saatine kadar hasırların içinde uzandığı görülürken, kimisi de oturdu, kimisi ellerinde Kur’an-ı Kerim okudu.

"BURSA İNEGÖL'DEN GELDİM"

Bursa İnegöl’den geldiğini belirten Nurettin Özbek, “Bursa İnegöl’den geldim. 86 yıllık zincirleri kırıp, prangaları kırılan ve ibadete açılan Ayasofya’nın açılışı Türkiye’ye ve İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Sabah erken saatleri ama Cuma saatine kadar bekleyeceğim. Namazı kılıp geri döneceğim” diye konuştu.

Öte yandan vatandaşların alana 11 güvenlik noktasından saat 10.00'dan itibaren alınacağı belirtildi.

ULAŞIM

Ayasofya Camisi'nin açılışı dolayısıyla Tarihi Yarımada'da Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü dün akşam 20.00'den itibaren trafiğe kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili olarak, saat 20.00'den itibaren Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofya'dan Torun Sokak'a katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane içerisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve Tarihi Yarımada'ya bağlanan yollar araç trafiğine kapatıldı.

Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak. Bu alandaki araçların, Tarihi Yarımada'dan çıkışına 00.00'a kadar izin verildi.

Avrasya Tüneli açık olacak, deniz, metro ve Marmaray seferleri devam edecek.

İl dışından otobüsle gelenler için Yenikapı Etkinlik Alanı park yeri olarak tahsis edildi.

Vatandaşlardan Ayasofya Camisi ve namaz kılınacak alanlara ulaşımın daha kolay olması için toplu ulaşım araçlarının kullanması istendi.

Otobüslerden inenler, İETT'nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu Çatladıkapı'ya kadar ücretsiz taşınacak ve buradan namaz kılınacak alanlara kadar yaklaşık 200 metrelik mesafeye yürüyerek ulaşacak.

HALİÇ KÖPRÜSÜ KAPATILDI

Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak. Eminönü İtfaiye İstasyonu personel sayısı artırılacak, Yenikapı-Kazlıçeşme meydanlarında birer, Sultanahmet Meydanı'nda 2 görevli araç konumlandırılacak.

Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane'deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek, alandaki personel sayısı artırılacak.

Yenikapı'ya 4, Kazlıçeşme, Beyazıt Meydanı, Eminönü Meydanı, Cankurtaran Sultanahmet girişi gibi merkezi noktalarda birer mobil büfe ile toplam 6 çadır kurulacak. Alanda su, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıtılacak.

KIZILAY VATANDAŞIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Türk Kızılay, 86 yıl aradan sonra yarın ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk Cuma namazı için açılış öncesinde tarihi güne tanıklık etmek isteyenler için alanda su, gıda, maske ve dezenfektan dağıtacak.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Danıştay'ın Ayasofya'yı yeniden ibadethane olarak tanıyan kararı sonrası, yarın kılınacak ilk Cuma namazında vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için Türk Kızılay da alandaki yerini alacak.

Şehir dışından da gelenlerle büyük bir kalabalığın toplanacağı 24 Temmuz'daki açılışta, alanın dört farklı girişinde yer alacak Türk Kızılay araçları ile vatandaşlara su, meyve suyu, kek gibi paketli gıdalar ikram edilecek.

Türk Kızılay açılış günü koronavirüse karşı alınan tüm önlemlere ek olarak, açılışı izlemeye gelenlere maske ve dezenfektan dağıtımı da gerçekleştirecek.

SABAHA KADAR AÇIK

Müftülük görevlileri, namaz kılınacak alanlarda vatandaşlara yardımcı olacak.

Basın mensupları için Fatih Belediyesi Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edildi.

Ayasofya Camisi'nin açılışı dolayısıyla belirlenen ulaşım güzergahları ve sağlık noktalarını gösteren detaylı bilgiler, İstanbul Valiliği internet sitesinde yer alacak.

Ayasofya Camisi sabaha kadar açık olacak.

PROGRAM 10.00'DA BAŞLIYOR

Ayasofya Camisi'nde sabah 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

ÖZEL PARA BASILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parası ile tarihe bir not daha düştüklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parasının fotoğrafına yer verdi. Albayrak paylaşımında ise "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadesini kullandı.

AYASOFYA GÜL KOKACAK

Isparta'dan 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ne serpilmek üzere 21 ton gül suyu gönderildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gül suyunun cami ve çevresine serpildi.

Caminin iç kısmına 1 ton doğal, dış kısmına da 20 ton esansiyel gül suyu serpildi, namaz kılan cemaate ise 10 bin gül lokumu dağıtılacak.