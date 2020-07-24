HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Ayasofya Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk cuma namazı için vatandaşların da akın ettiği Ayasofya’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alanda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan alana maskeli olarak gelirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açılışa katılıyor.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ayasofya Camisi'nde sabah 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayan programda, 86 yıl sonra ilk kez cuma namazı kılınacak.