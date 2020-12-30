Aylin Sözer'in babası Habertürk'e konuştu 0:00 / 0:00

İstanbul Maltepe'de Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer Habertürk'e konuştu.

Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, kızının iki ay önce Sefaköy'den Maltepe'deki bu eve taşındığını belirten Sözer, "Kitapları için dolap yaptırmak istiyordu ve bu adamla konuşup fiyat almış. 25 bin lira isteyince anlaşamamışlar" dedi.

"ERKEK ARKADAŞI OLSA BİLİRDİK"

Tutuklanan katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın ifadesinde Aylin Sözer ile ilişkisi olduğunu öne sürmesine tepki gösteren Ayhan Sözer, "Erkek arkadaşı olsa bilirdik. Ayrıca alt katında oğlu oturuyor, üstte kız kardeşi oturuyor yani hep birlikteler. Hiçbir şekilde aralarında gönül ilişkisi yok. Ben buna inanıyorum. Zaten benim kızım delikanlıdır her şeyi söyler, 'sevgilim var' derdi bize. Hadi ben Bursa'da yaşıyorum eşimle. Benim haberim olmadı diyelim ama bir yerden kokusu çıkardı bu işin" diye konuştu.

Kızını hunharca katledip yakan zanlı Ayyıldız'a tepki gösteren Ayhan Sözer, "Adi hırsız eve girişinden de belli yalpalaya yalpaya giriyor ve kızımı öldürüyor, üstüne bir de yakıyor" ifadelerini kullandı.