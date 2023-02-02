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Son dakika haberi AYM'de yeniden Zühtü Arslan dönemi

Anayasa Mahkemesi'nde Zühtü Arslan yeniden 4 yıllığına başkan seçildi. Arslan daha önce iki kez daha başkan seçilmişti.

Son dakika: AYM'de yeniden Zühtü Arslan dönemi
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Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi yapıldı. Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması üzerine başkanlık seçimi yapıldı. 15 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Zühtü Arslan yeniden başkan seçildi.

AYM Genel Kurul gündemine, Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimini aldı.

Seçimler, 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı maddesi ile 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca yapıldı.

Başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla yapılan seçimde, görev süresi biten Arslan da yeniden aday oldu. Seçimlerde, 1 başkan, 2 başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alan Zühtü Arslan yeniden başkan seçildi.

ARSLAN İKİ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Yüksek Mahkemenin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı.

Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019'da başladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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