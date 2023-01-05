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HABERTURK.COM

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi. Karar, 8 üyeden 7'si şeklinde oy çokluğuyla alındı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'ye ödenen hazine yardımının kesilmesi talebiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dün yanıt vermiş.

Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen 11 sayfalık yazıda, bir kez daha HDP’nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiği vurgulandı. Bu tespite dair son dönemde, Kobani davası başta olmak üzere elde edilen bilgi ve beyanlar sıralandı. Hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği vurgulandı.

HDP’ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı.

HDP'YE 1 AY SÜRE

HDP, bir ay içerisinde savunmasını yapacak. Bir ay sonra tedbir kararı gözden geçirilerek, tedbire devam ya da tedbir sonlandırılsın kararı verilecek.

KAPATMA DAVASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

HDP'nin kapatılması istemli davada ceza yargılaması davası prosedürü işleniyor. HDP'nin iddianameye ve ek delillere karşı savunmalarını sunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 günü belirlenmişti.

Başsavcı Şahin'in 10 Ocak 2023'teki sözlü açıklaması ve HDP yetkililerinin sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.