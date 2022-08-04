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Haberler Dünya Son dakika: Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması
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Son dakika haberi Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar: "Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor."

Son dakika: Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması
Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması
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HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden üçünün yarın seyre başlamasının planlandığını açıkladı.

Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, tahıl sevkiyatı konusundaki çalışmalar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akar, görüşmeler ve tahıl sevkiyatına ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandığını belirtti.

Söz konusu belge kapsamında İstanbul’da Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin kurulduğunu ifade eden Akar, sistemin sorunsuz işlemesine yönelik Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Akar, "Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul’da denetlenerek Ukrayna’ya hareket etmesi beklenmektedir" diye konuştu.

Öte yandan çalışmalar kapsamında Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, İstanbul’daki kontrollerinin ardından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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