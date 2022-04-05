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Bakan Akar: Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin, “Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz” dedi.

Bakan Akar: Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyoruz
Bakan Akar: Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyoruz
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HABERTURK.COM

Akar, gazetecilerin Ukrayna’daki tahliye çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

"Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz” açıklaması hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine Bakan Akar,

“Ukrayna’ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna’daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye’ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz” yanıtını verdi.

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