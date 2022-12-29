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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Konuşmasında Şam ile 11 yıl sonra ilk temasa değinen Çavuşoğlu "BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor. Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova’daydı malumunuz. Ben de Lavrov’la görüşeceğim" dedi.

Yunanistan ile gerilim konusuna yönelik ise "Değil 12, Ege’de Yunanistan'ın 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca "Ukrayna savaşının başından bu yana 18 bin kişinin tahliyesini sağladık veya katkıda bulunduk" derken "Seçimlerin yurt dışında sağlıklı yapılması için de altyapımızı güçlendiriyoruz" diye de ekledi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.