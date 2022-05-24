Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya teröre desteği kesmeli 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin ve İsrail'e ziyaretleri öncesinde açıklamalarda bulundu.

15 yıl sonra İsrail'e bakan düzeyinde gerçekleşen ziyaretine önemini vurgulayan Çavuşoğlu "Normalleşme sürecine girdik. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız" dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya teröre desteği kesmeli, somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU FİLİSTİN'DE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu, burada İsrailli yetkililer tarafından karşılandı.

Filistin ziyareti kapsamında Tel Aviv'den Ramallah kentine gelen Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığına geçti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılacak.

Filistinli mevkidaşı Maliki ile ikili görüşme yapacak Çavuşoğlu, Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu yarın da İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.