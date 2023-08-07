Bakan Fidan: Terör örgütlerine alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu. Bakan Fidan "Bölgemizde güvenlik, huzur ve istikrara en büyük tehdit terör örgütleri ve diğer vekil örgütlerdir. Tüm kurumlarımızla terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız" diye konuştu.

İşte Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Vizyonumuz Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi sistem kurucu ülkelerden biri haline getirmektir. Biz küresel adaetsizliği ortadan kaldıran, barış ve istikrar üreten insanlığı kucaklayıcı olmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmaktayız.

Bu adımlarımızı hayat geçiriren 4 temel strateji doğrultusunda hareket etmekteyiz. Bölgemizde güvenlik, huzur ve istikrara en büyük tehdit terör örgütleri ve diğer vekil örgütlerdir. Tüm kurumlarımızla terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız.

Mevcut küresel sistem daha karmaşık ve çoklu bir kriz dönemi yaşamaktadır. Tarih bize söz konusu krizlerin böyle devam edemeyeceğini acı tecrübelerle göstermiştir.

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Rusya Ukrayna Savaşı'nda son dönemdeki tırmanmayı endişe verici buluyoruz.

Suriye'yi terör sığınağı olmaktan çıkaracağız.

Yunanistan'dan Ege'de samimiyet bekliyoruz.

AB ile gümrük birliği çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Türkiye’siz bir Avrupa Birliği’nin gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Bazı NATO ülkelerinin Suriye ve Irak’ta PKK ile olan açık ve örtülü işbirliğine hemen son vermeleri gerektiği çağrısını yineliyoruz.

Afrika'da son dönemde artan darbeler karşısında barışın tesisi konusunda adımlar atmaktayız.

Ortadoğu'da barışın tek çözümü mutlaka iki devletli olmalıdır. Mescid-i Aksa'yı hedef alan adımların ise karşısında yer alacağız, Filistinli kardeşerimizin de yanında yer almaya devam edeceğiz .

Uluslarası finansal kurumların borçlanma krizini sona erecek şekilde reformunu sağlayacağız. 2050 için nef sıfır emisyon ve iklim krizi konusunda üzerimize düşeni de yapacağız.

AÇILIŞ TÖRENİ ÖNCESİ ANITKABİR'İ ZİYARET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı’nın resmi açılış töreni öncesi, dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Fidan’a, bakan yardımcıları Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Büyükelçi Burak Akçapar, Yasin Ekrem Serim ve Büyükelçi Ahmet Yıldız ile çok sayıda büyükelçi eşlik etti.

Bakan Fidan ve büyükelçiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir'in merdivenlerinde büyükelçilerle fotoğraf çektirmesinin ardından Fidan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, 14. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle büyükelçilerimizle birlikte huzurunuzda olmaktan şeref duyuyoruz. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti, çizdiğiniz hedefler doğrultusunda azim ve kararlılıkla hiç durmadan yürümekte, bıraktığınız mirası her geçen gün daha da ileriye taşıyacak adımları cesaretle atmaktadır. Diplomasimiz, bu kutlu yürüyüşün önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir. Bakanlığımız, 260 dış temsilciliğiyle, şanlı bayrağımızı dünyanın her köşesinde eşsiz bir gururla dalgalandırmaktadır.

İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümüne denk gelen bu yılki Büyükelçiler Konferansı'mızın teması, 'Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız'dır. Bu konferansa kökleri beş asrı aşan tarihi bir mirasa dayanan diplomasimizin, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında ülkemizin barışı, istikrarı, refahı ve güvenliğine yapacağı katkıları bütüncül bir anlayışla değerlendireceğiz. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi rehberliğinde milli menfaatlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda, milletimizi güvenli ve müreffeh bir geleceğe taşıma ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı başarıyla hayata geçirme konusunda kararlıyız.

Bu çerçevede 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.' vecizenizden de aldığımız ilhamla, milli değerlerimize ve kapasitemize dayanan, bağımsız, akla ve insani değerlere bağlı, ileri görüşlü, etkin ve tesirli bir dış politika izlemeyi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle her daim kalplerimizde yaşattığımız aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

14. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana yapılan Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsü, bu yıl 5-9 Ağustos'ta Ankara'da düzenleniyor.

Gelişmelerin ele alındığı, küresel eğilimlerin değerlendirildiği, güncel sınama ve fırsatların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferası'nın bu yılki teması "Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız" olarak belirlendi.

14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.