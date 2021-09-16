Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını ve vaka sayısı en çok artan şehirleri açıkladı.

Bakan Koca, "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2021

BU 10 İLDEN BİRİNDEYSENİZ...

Bakan Koca, 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illerin Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop olduğunu söyledi ve "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" uyarısında bulundu.