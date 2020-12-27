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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den bu gece yola çıkması beklenen aşılarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir.

Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında ayrıca gümrükte bekleyen aşıların görüntüsüne de yer verdi.

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