İşte ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısı! 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 253 bin 444’e indiğini söyledi.

Bakan Koca, "AŞIDA 30 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 410 Bin 562 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 331.616. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 890.173. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 188.773. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.253.444’e indi" dedi.