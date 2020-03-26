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HaberlerSağlıkSON DAKİKA HABERİ! Bakan Koca: Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 75'e yükseldi! Coronavirüs son durum
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SON DAKİKA! Türkiye'de koronavirüs toplam 75 can aldı! Toplam vaka sayısı 3.629 oldu

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1.196 vaka daha tespit edildiğini açıkladı. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı 75'e, toplam vaka sayısı ise 3.629'a yükseldi

koronavirüs
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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YORUMLAR

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  • ademniron@gmail.com 21 dakika önce Test sonuçlarında % lik oran 2 katına çıkmış bugün, eğer bu test sonuçları yabancı ülkelerden türkiyeye giriş yapmış hasta insanlar değilse devletin bir an evvel sokağa çıkma yasağı uygulaması kaçınılmaz oldu. ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN.
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  • tatar-ramazan 41 dakika önce bu virusun sonu yok artik yasak gelsin
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  • aknbkcc@gmail.com 45 dakika önce Teebirleri uygulansakda umreciler ve avrupadan gelenler malesef bizi çukura götürüyor
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