Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sosyal mesafenin önemine dikkat çekti. Bakan Koca, "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori, “bilimsel” olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, ardından "Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım" paylaşımında bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2020

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2020