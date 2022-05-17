Son dakika haberi | Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: "Bu çevre, doğa meselesi değil"

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı açıklaması! 0:00 / 0:00

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'yla ilgili şunları söyledi: "Devrimcilik diyorlar, Türkiye'nin en değerli yerlerini milletimize armağan ettik. Stadyumları taşıdık, burayı da milletimizin hizmetine açtık. Yürüme mesafesindeki alanları milletimize açtık. En önemli devrimcilik budur, halkçılık ise milletin gönlüne girmektir.

"BİZ ŞEHİRLERİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ"

Atatürk Havalimanı üzerinden Atatürk istismarına sarılanları da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyetler seviyesini anlamadığını görüyoruz. Biz şehirlerimizi geliştiriyoruz, projelerimizi yapmaya devam ediyoruz.

"GÜNDE 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDECEK"

Biz İstanbul Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı millet bahçesi projemize devam edeceğiz. Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın ziyaret edeceği mekan haline gelecek.

"OLASI AFETTE TOPLANMA YERİ OLACAK"

Konut, ticaret imarına açılmaksızın milletimize açılacak. Fuarlarımız, müzelerimiz olacak. Kıraathanede ders çalışacaklar, spor alanlarında spor yapacaklar, eğitim alacaklar. Olası afet durumunda burası toplanma vazifesi görecek.

"MİLLETİMİZ İŞ, PROJE, ESER BEKLER"

Bunların milletle işi olmadığı için bu projeleri anlayamazlar. Milletimiz her zaman iş, proje, eser bekler."