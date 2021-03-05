Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim değerlendirmesi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitimBakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim değerlendirmesi!
ABONE OL

Son dakika haberi! Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde ilk haftanın değerlendirmesini yaptı. Bakan Selçuk, "İlkokul ve ortaokullarda yüzde 80'in üstünde bir katılım var. Liselerde de yüzde 70'in üzerinde bir katılım var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor; çocuklarımızda ve velilerimizde çok yüksek bir kalıtımla okullarımızın açılmasının desteklendiğini gösteriyor" açıklamasında bulundu

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim değerlendirmesi!
HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde ilk haftanın değerlendirmesini yaptı.

"İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA YÜZDE 80'İN ÜSTÜNDE BİR KATILIM VAR"

Sakarya - Ferizli Hatice Aslan İlk/Ortaokulu ziyareti sonrası açıklama yapan Selçuk, "Veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. İlkokul ve ortaokullarda yüzde 80'in üstünde bir katılım var. Liselerde de yüzde 70'in üzerinde bir katılım var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor; çocuklarımızda ve velilerimizde çok yüksek bir kalıtımla okullarımızın açılmasının desteklendiğini gösteriyor. Bu bizi mutlu ediyor ama bir taraftan da tedbirlerimizi güçlendirmek, önlemler almak öncelikli vazifemiz. Bütün odağımız oraya yoğunlaşmış durumda. Bizim bu süreci öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz için daha da kolay kılmamız ve bu süreçte sorun yaşanmaması konusunda daha yüksek önlemler almamız gerekiyor. Bugün Sakarya'dayız. Sakarya'daki okullarımızda birtakım incelemeler yapıyoruz. Öğretmenlerimizle, yöneticilerimizle görüşüyoruz. Sayın Valimiz ve başkanlarımız olmak üzere istişareler yapıyoruz. Bütün Türkiye'yi gezerek yerinde, sahada, okul okul ne tür durumlar var, neler yaşanıyor, yapacağımız neler var, bunları belirlemekle meşgulüz" dedi.

"BU SÜRECİ EL BİRLİĞİYLE GÖTÜRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bu süreci el birliğiyle götüreceğimizi düşünüyorum ve velilerimizin, öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Renklere göre ayrılmış olan şehirlerimizin bu dönemde daha da dikkatli olarak maviye doğru yönelen bir çalışmanın, çabanın, gayretin içinde olmalarını bekliyoruz. Çocuklarımız okul bahçesinde temassız oyun oynuyorlar. Bunlarla ilgili her türlü hazırlıklarımız var. Elbette bazı istisnai durumlar olabilir, bazı eksiklerimiz olabilir. Bunları da derhal düzelterek gereken tedbirleri alarak elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara Cuma saati: Ankara Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Mart Ankara Cuma namazı saati
GÜNDEMAnkara Cuma namazı saati
İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları 5 Mart 2021
GÜNDEMİstanbul su kesintisi duyuruları
Abdest nasıl alınır? Kadın ve erkek abdest alınışı: Abdesti bozan durumlar ve farzları
GÜNDEMAbdest nasıl alınır?
RİSK SIFIR! Kırmızı ilin tek mavisi! Muhtar sebebini açıkladı
GÜNDEMKırmızı ilin tek mavisi! Muhtar sebebini açıkladı
İŞKENCE YALANI! Son dakika: "Polis defalarca başıma vurdu" dedi! Görüntüler şoke etti!
GÜNDEM"Polis defalarca başıma vurdu" dedi! Görüntüler şoke ...
Son dakika depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede? 5 Mart AFAD - Kandilli son depremler
GÜNDEMTürkiye'de meydana gelen son depremler
İLK DEFA! Atatürk'ün hiç bilinmeyen orijinal fotoğrafı yayınlandı!
GÜNDEMAtatürk'ün hiç yayınlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı
Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü - Haber
GÜNDEMFırat Kalkanı'nda 5 terörist öldürüldü
Hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri: Marketler kaça kadar açık, kaçta açılıyor? 5 Mart 2021
GÜNDEMMarket saatleri değişti
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu, kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
GÜNDEM20 yaş altı sokağa çıkma saatleri değişti!