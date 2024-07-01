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        Son dakika haberi Bakan Tunç'tan Kayseri olayları açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün akşam Kayseri'de meydana gelen olayla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 22:28 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:36
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        Bakan Tunç'tan Kayseri olayları açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletin arasına nifak tohumları ekmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağını ifade etti.

        Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını hatırlattı.

        Çocuk ve ailesinin ise devlet koruması altında olduğunu belirten Tunç, Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletin birliğini ve ülkenin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmaların sürdürüldüğünü, gözaltı kararlarının verildiğini aktardı.

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        "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Bakan Tunç, "Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

        Bakan Tunç "Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez." dedi

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