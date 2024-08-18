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        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde paramotorla sınır ihlali yaptığı tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 13:31 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:57
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        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 'AKINCI TİHA' tarafından tespit edildi.

        Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye 5 Tim ile, JÖH Timi, 2 Jandarma Komando Timi ve 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi."

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        "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4️ terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. 2️ paramotor ele geçirildi. Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet M-4 piyade tüfeği, 2 adet cep telefonu, 1 adet lazer metre, 2 adet Glock tabanca, 3 adet şarjör, 6 adet pil bloğu, 1 adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. "

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