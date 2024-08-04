Son dakika haberi Bangladeş'te hükümet karşıtı protesto: 93 ölü

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan protestolarda yaşanan şiddete dikkati çekmek amacıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede önceki haftalarda "kamuda kontenjan kararı" protestolarında 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Prothom Alo gazetesinin haberine göre, yeniden başlayan gösterilerde, protestocular, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid hükümetinin istifasını istedi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dakka ve bazı bölgelerde "aksi belirtilmediği takdirde süresiz sokağa çıkma yasağı" ilan edildiği belirtildi. Hükümet, ülkede 3 günlük resmi tatil ilan etti.

Bangladeş Başbakanı Hasina, yaptığı açıklamada, protesto adı altında şiddete başvuranları "terörist" olarak niteledi.

Ayrıca hükümet, mobil internetin kapatılması talimatı verirken, ülkede Facebook ve WhatsApp da engellendi.

Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilerin etrafını sarmıştı.

Başkentin Uttara bölgesinde de protestocu öğrencilerle karşı karşıya gelen polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.

"Kamuda kontenjan kararı" protestolarındaki "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler sırasında öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ise biri polis iki kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.