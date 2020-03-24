Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberi! 'Barışma' dehşeti! Teklifi reddelince çıldırdı, eski sevgiliye kurşun yağdırdı
ABONE OL

'Barışma' dehşeti! Teklifi reddedilince çıldırdı, eski sevgiliye kurşun yağdırdı

Bursa'da, güvenlik görevlisi Özlem Mutlu (39),çalıştığı fabrikada eski sevgilisi Osman Kariman (46) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. İddiaya göre barışma teklifinin reddedilmesiyle dehşet saçan Kariman daha sonra kendini göğsünden vurarak yaşamına son verdi

busa'da kadın cinayeti
Genel

Bursa'da, güvenlik görevlisi Özlem Mutlu (39),çalıştığı fabrikada eski sevgilisi Osman Kariman (46) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kariman daha sonra kendini vurdu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gemlik ilçesi Serbest Bölge'de meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Osman Kariman, eski sevgilisi Özlem Mutlu'nun güvenlik görevlisi olarak çalıştığı fabrikaya gitti. Mutlu'yu fabrikanın bahçesinde gören Kariman, bir anda tabancasını çıkararak eski sevgilisine ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Özlem Mutlu kanlar içinde yere yığıldı. AA'nın haberine göre, barışma teklifine ret cevabı üzerine kadını vuran şahıs, olay yerinden kaçıp yaklaşık 100 metre ilerde kendini göğsünden vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan 2 ağır yaralı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özlem Mutlu ve Osman Kariman doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TRT EBA TV canlı yayını izle 2020! EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın akışı! EBA TV ders programı
GÜNDEMTRT EBA TV canlı yayını izleyin...
Karantina nedir? Karantina nasıl yazılır? Karantina ne demek? Karantina TDK imla ve sözlük anlamı
GÜNDEMKarantina nedir? Karantina TDK imla ve sözlük anlamı
Eski çalışandan patrona 450 liralık alacak kurşunu
GÜNDEMEski patrona 450 liralık alacak kurşunu
DİKKAT! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak var! - Haber
GÜNDEMDışarıda sağanak var #Evdekal
SON DAKİKA! Ordu'da dehşet gecesi! Eski belediye başkanı 2 kişi öldürüp, intihar etti
GÜNDEMEski belediye başkanı 2 kişi öldürüp, intihar etti
Kağıthane'de silahlı saldırganlar bekçilerle çatıştı: 3 yaralı
GÜNDEMSilahlı saldırganlar bekçilerle çatıştı: 3 yaralı
Cezayirliler İstanbul Havalimanı’nı savaş alanına çevirdi!
GÜNDEMCezayirliler İstanbul Havalimanı’nı birbirine kattı
Son dakika haberi' İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma genelgesi! - Haber
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı'ndan market ve taşıma genelgesi!
Osmaniye'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
GÜNDEMOsmaniye'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Ceza infaz düzenlemesi taslağında neler var?
GÜNDEM10 yıl ceza alan 5 yıl yatacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X