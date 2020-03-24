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Bursa'da, güvenlik görevlisi Özlem Mutlu (39),çalıştığı fabrikada eski sevgilisi Osman Kariman (46) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kariman daha sonra kendini vurdu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gemlik ilçesi Serbest Bölge'de meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Osman Kariman, eski sevgilisi Özlem Mutlu'nun güvenlik görevlisi olarak çalıştığı fabrikaya gitti. Mutlu'yu fabrikanın bahçesinde gören Kariman, bir anda tabancasını çıkararak eski sevgilisine ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Özlem Mutlu kanlar içinde yere yığıldı. AA'nın haberine göre, barışma teklifine ret cevabı üzerine kadını vuran şahıs, olay yerinden kaçıp yaklaşık 100 metre ilerde kendini göğsünden vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan 2 ağır yaralı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özlem Mutlu ve Osman Kariman doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.