Bartuğ Elmaz hastaneye kaldırıldı Sivasspor'un genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, takımının Pendikspor ile oynadığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir süre saha kenarında tedavisi yapılan oyuncu daha sonra ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı

Habertürk Giriş: 25.02.2024 - 16:06 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:12 facebook

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