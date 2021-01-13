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Son Dakika Haberi | Skrtel'in sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti

Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Skrtel'in sözleşmesi feshedildi

Başakşehir sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak feshetti. Skrtel geçtiğimiz haftalarda aşil tendonu koptuğu için sezonu kapatmıştı.

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