Baskında ortaya çıktı: 30 metre

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaTÜNELE BASKIN! Son dakika: İstanbul ve Diyarbakır'da 45 gözlatı
ABONE OL

Zehir tacirlerine baskında ortaya çıktı: 30 metre

İstanbul'da Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı bir adreste bulduğu yaklaşık 30 metre derinliğindeki tünelin bir kiliseye yönelik kaçak kazı olduğu ihtimali değerlendiriliyor

TÜNELE BASKIN! Son dakika: İstanbul ve Diyarbakır'da 45 gözlatı
Baskında ortaya çıktı: 30 metre
0:00 / 0:00
AA

İstanbul'da Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı ve 30 metre derinliğinde tünel bulundu.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada 55 şüpheliyi tespit etti.

Özel harekat polislerinin desteğiyle 51 adrese 500 polisle Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 45 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyona helikopter de destek verirken, drone ile baskın yapılan evlerde keşif yapıldı.

2 GİRİŞİ BULANAN 30 METRELİK TÜNEL

Balat Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri içeride herhangi bir şüpheliye rastlamadı.

Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu evin içerisinde yaklaşık 30 metre derinliğinde ve iki girişi bulunan bir tünel buldu.

Tünelin bir kısmına kadar giden özel harekat polisi, kalan kısmının su ile dolu olması nedeniyle ilerleyemedi.

Polis tünelin bir kiliseye yönelik kaçak kazı olduğu ihtimalini değerlendiriliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! Taciz şüphelisi polise de saldırdı
GÜNDEMTaciz şüphelisi polise saldırdı
Son dakika DEPREM haberleri: 22 Aralık son depremler (Kandilli AFAD)
GÜNDEMSon depremler tablosu
ÇOCUK MAGANDA! Son dakika: Pompalı tüfekle dehşet saçtı!
GÜNDEMÇocuk maganda dehşet saçtı!
Son dakika! PINAR GÜLTEKİN GELİŞMESİ! Muğla'da katil zanlısına keşif yaptırılacak
GÜNDEMPınar Gültekin'in katil zanlısına ‘keşif’
SON DAKİKA! Hava durumu uyarısı! Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var
GÜNDEMKuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var
9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonu: 53 şüpheli adliyeye sevk edildi
GÜNDEMSahte içkiye dev operasyon: 53 şüpheli adliyeye sevk ...
Otel inşaatında istinat duvarı çöktü, bölgede deprem paniği yaşandı
GÜNDEMİstinat duvarı çöktü, vatandaşlar deprem korkusu ...
Malatya'da yalnız yaşayan şahıs evini yakıp kaçtı
GÜNDEMYalnız yaşadığı evini ateşe verdi
Gaziantep'te ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
GÜNDEMGaziantep'te ambulans kazası: 4 yaralı
Çorum’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMİki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X