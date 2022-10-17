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Haberler Gündem Politika Başörtüsü için anayasa taslağı Erdoğan'a sunuldu
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Son dakika haberi Başörtüsü için Anayasa değişikliği çalışması Cumhurbaşkanına sunuldu

Başörtüsü için Anayasa değişikliği çalışması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha sonra sunum yapacak. Cumhurbaşkanı'na sunulan teklife göre, 24. maddeye ek fıkra konulacak, 41. maddedeki aile tanımı değişecek

Başörtüsü için anayasa taslağı Erdoğan'a sunuldu

Başörtüsü için Anayasa değişikliği çalışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha sonra sunum yapacak. Cumhurbaşkanı'na sunulan teklife göre, 24. maddeye ek fıkra konulacak, 41. maddedeki aile tanımı değişecek

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