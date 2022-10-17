Başörtüsü için anayasa taslağı Erdoğan'a sunuldu

Başörtüsü için Anayasa değişikliği çalışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha sonra sunum yapacak. Cumhurbaşkanı'na sunulan teklife göre, 24. maddeye ek fıkra konulacak, 41. maddedeki aile tanımı değişecek
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR