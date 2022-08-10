Emirhan, 4 gün sonra Çaykur Rizespor ile oynanan ve 2-2 biten maçta şık bir golle takımını öne geçirirken taraftarın da sevgilisi oldu. Sonrasında ligde 10 maçta şans bulan Emirhan İlkhan, bunların 6'sıne ilk 11'de başladı.

ÇEBİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Ahmet Nur Çebi, dün basınla yaptığı toplantıda Emirhan İlkhan ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Oyuncunun hayallerinin olduğunu ve gitmek istediğini belirten Çebi, "Futbolda gönülsüzlük usulü çalışma ve anlaşma olmaz. Futbolcular sahaya çıktıklarında gönüllerinde yoksa, kafalarında başka bir özlem başlamışsa başarılı olamazsınız. Mühim olan onların arzularının olduğu ortamda çalışmaları lazım. Adam oynamadığı taktirde kimse bir şey yapamaz. Zorla güzellik olmaz. Beşiktaş'ta kalmak istemeyene camia olarak biz 'hayır burada oynayacaksın' diye ne yalvarırız ne de sert bir tavır koyarız. Burada kalması için 'Orada ne veriyorlarsa verelim' dedim, 'hayır gitmek istiyorum' dedi. 3 günden beri ikna etmeye çalışıyoruz, sadece menajeriyle muhatap etmek istiyor bizi." dedi.

Emirhan'ın kalması için yıllık 5 milyon ve artan oranlarda kontrat yapıldığına dikkati çeken Çebi, "Kalması için her şeyi yaptık. 'Seni taraftarlar da seviyor, kal' dediğimizde 'burada kalmak istemiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.