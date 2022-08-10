Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon euro'ya İtalya'nın Torino ekibine transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, futbolcunun sonraki satışından %15 pay alacak.
Siyah-beyazlılardan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için KAP'a yaptığı bildirim şöyle;
"Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."
627 DAKİKADA AVRUPA'YA
18 yaşındaki futbolcunun haziran ayında sözleşmesi uzatılırken kısa süre sonra Torino'nun 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunun ortaya çıkması siyah-beyazlılar için beklenmeyen bir gelişme olmuştu.
Geçen sezon Önder Karaveli döneminde A takıma çıkan Emirhan İlkhan, kısa sürede Avrupa'nın yolunu tutarak dikkat çekti.
5 Ocak'ta Katar'da Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde son bölümde oyuna giren ve uzatmalarla birlikte 40 dakika şans bulan Emirhan, oyuna getirdiği hareketle herkesin beğenisini toplamıştı.
GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ
Emirhan, 4 gün sonra Çaykur Rizespor ile oynanan ve 2-2 biten maçta şık bir golle takımını öne geçirirken taraftarın da sevgilisi oldu. Sonrasında ligde 10 maçta şans bulan Emirhan İlkhan, bunların 6'sıne ilk 11'de başladı.
Genç oyuncu toplamda 12 maçta 672 dakika süre bulurken 1 gol kaydetti.
ÇEBİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Ahmet Nur Çebi, dün basınla yaptığı toplantıda Emirhan İlkhan ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Oyuncunun hayallerinin olduğunu ve gitmek istediğini belirten Çebi, "Futbolda gönülsüzlük usulü çalışma ve anlaşma olmaz. Futbolcular sahaya çıktıklarında gönüllerinde yoksa, kafalarında başka bir özlem başlamışsa başarılı olamazsınız. Mühim olan onların arzularının olduğu ortamda çalışmaları lazım. Adam oynamadığı taktirde kimse bir şey yapamaz. Zorla güzellik olmaz. Beşiktaş'ta kalmak istemeyene camia olarak biz 'hayır burada oynayacaksın' diye ne yalvarırız ne de sert bir tavır koyarız. Burada kalması için 'Orada ne veriyorlarsa verelim' dedim, 'hayır gitmek istiyorum' dedi. 3 günden beri ikna etmeye çalışıyoruz, sadece menajeriyle muhatap etmek istiyor bizi." dedi.
Emirhan'ın kalması için yıllık 5 milyon ve artan oranlarda kontrat yapıldığına dikkati çeken Çebi, "Kalması için her şeyi yaptık. 'Seni taraftarlar da seviyor, kal' dediğimizde 'burada kalmak istemiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.
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