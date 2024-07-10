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        Son dakika haberi Beşiktaş'ta bankada yangın

        Beşiktaş'ta ATM'de çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 23:29 Güncelleme: 10.07.2024 - 23:49
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        ATM'deki yangın bankaya sıçradı
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        Beşiktaş'ta bir bankanın ATM'sinde çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Nispetiye Caddesi'ndeki bir ATM'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 katlı banka binasının cephesindeki yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla en üst kata sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada hasar oluştu.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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