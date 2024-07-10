Son dakika haberi Beşiktaş'ta bankada yangın
Beşiktaş'ta ATM'de çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın söndürüldü
Beşiktaş'ta bir bankanın ATM'sinde çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nispetiye Caddesi'ndeki bir ATM'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 katlı banka binasının cephesindeki yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla en üst kata sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada hasar oluştu.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.