Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: Talisca ile konuştum!
Neftçi Bakü maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, transfer gündemi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Talisca ile görüntülü konuşma gerçekleştirdiğini ve Brezilyalı yıldızın Beşiktaş'a dönmek istediğini söyleyen Güneş, Alex Oxlade-Chamberlain'den ise yanıt beklediklerini ifade etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların Neftçi Bakü hazırlıkları kapsamında düzenlediği antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Takımdaki sakat oyuncuların son durumu ve yeni transferlerin takıma adaptasyonuyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
Güneş, Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'nın ile görüştüğünü belirtirken, Brezilyalı futbolcunun siyah-beyazlılara geri dönmek istediğini söyledi.
Güneş ayrıca, orta saha için gündemde olan İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain'den de yanıt beklediklerini kaydetti. Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"İlk resmi maçlarımızı oynadık. Neftçi Bakü ile devam edeceğiz. Rakibimiz teknik, iyi bir takım. Futbol adına hem bizim için hem onlar için iyi olacak. Renk olarak renktaşız. Güzel bir sahaları vardı. Tirana maçına göre daha iyi bir saha olacağını düşünüyoruz. Daha heyecanlı futbolseverler göreceğiz. Bizim onlara, onların bize yabancılığı yok. Bu turu geçmek istiyoruz. Takım da ona göre hazırlanıyor."
"REBIC İYİ ÇALIŞIYOR"
"Ante Rebic bireysel çalışmalarda olumlu. Takım idmanı yapmadığı için sıkıntısı var. Bizimle çalışmalara katıldı. Kuvvet olarak eksiği vardı. Maç performansı tam hazır değil. Bu maçta sonradan koymak daha doğru olabilir. Ama onun kararını 2 gün sonra vereceğim. İyi çalışıyor."
"BAŞKANA DESTEK OLMALIYIZ"
"Başkan bu kulübün her şeyi. Ona ben de dahil taraftar da dahil herkesin destek olması lazım. Başkan başarısız olmak ister mi? Başkan da bir taraftar."
"CHAMBERLAIN'LE BEN DE GÖRÜŞTÜM"
"Oyuncular hep konuşuluyor. Bizim gizli bir şeyimiz yok. Benim de haberim vardı. Chamberlain ile ben de görüştüm. 3-4 günden fazla oldu. Ondan sonraki görüşmeleri bilmiyorum. Chamberlain'le görüşmeler var. Başka görüşmeler de var. Sosyal medyayı bazı arkadaşların sayesinde takip ediyorum, orayı doldururken, bizi boşaltıyorsunuz. Transfer yapmamışsak, eksik yapmışsak yapanları konuşun. Biz de öğrenelim, nasıl yapmışlar, kaça almışlar."
"TALISCA GELMEK İSTİYOR"
"Talisca ismi çok geçtiği için ben de Talisca ile konuştum. O da çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi, orta bir yol istedi ama işin ekonomik durumu da var. İstek başka bir şey, gerçekler başka bir şey. 10 milyon eurodan aşağı değil kendisi. Bir de kulübü var."
"TALISCA'YI ALMAK HEYECAN KATAR"
"Talisca'yı almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevki için alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız."
CENK VE GHEZZAL'IN SON DURUMU
"Cenk Tosun burada, bizimle birlikte çalışıyor. Ağır bir sakatlık oldu. Durumu iyi. Perşembe o da zor görünüyor. Yetişse bile risk olabilir. İkinci maç ve lig için bakacağız. Belki o zaman oynama şansı daha fazla olur. Testleri iyi. Rachid Ghezzal ile ilgili devam ediyor. Bireysel koşulara başlıyor. Cenk uzun süredir çalışıyordu. Ghezzal'ın da haftaya idmana çıkmasını bekliyoruz. Ama Rachid şanssız bir çocuk, böyle söyleyince başına bir şey gelebiliyor."
"EN HAZIRI ONANA"
"Yeni transferlerden en hazır oyuncu Onana, onu da ben oynatmıyorum. Orta sahada oynayan oyuncular var. Almasak 'Neden almadın?' diyorlar. Madem 3 orta saha var 'Neden aldın?' diye bakılabilir."