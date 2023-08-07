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"BAŞKANA DESTEK OLMALIYIZ" "Başkan bu kulübün her şeyi. Ona ben de dahil taraftar da dahil herkesin destek olması lazım. Başkan başarısız olmak ister mi? Başkan da bir taraftar."

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"CHAMBERLAIN'LE BEN DE GÖRÜŞTÜM" "Oyuncular hep konuşuluyor. Bizim gizli bir şeyimiz yok. Benim de haberim vardı. Chamberlain ile ben de görüştüm. 3-4 günden fazla oldu. Ondan sonraki görüşmeleri bilmiyorum. Chamberlain'le görüşmeler var. Başka görüşmeler de var. Sosyal medyayı bazı arkadaşların sayesinde takip ediyorum, orayı doldururken, bizi boşaltıyorsunuz. Transfer yapmamışsak, eksik yapmışsak yapanları konuşun. Biz de öğrenelim, nasıl yapmışlar, kaça almışlar."