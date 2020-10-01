İHA

Kocaeli'de koronavirüsle ön cephede savaşan filyasyon ekipleri, çıkardıklarında 2 dakika seslerinin yerine gelmesi için beklemek zorunda kaldıkları koruyucu kıyafetleri ile sıcağa rağmen saatlerce kapı kapı gezip koronavirüs hastaları ve temaslıların takibini sağlamak için fedakarca görev yapıyor.

Filyasyon ekipleri, korona virüs test sonuçları pozitif çıkan vakaların evlerine giderek hastanın bilgilendirilmesi, temaslı kişilerin belirlenmesi için canla başla görev yapıyor. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan filyasyon ekipleri, kent genelinde virüsün önüne geçmek için test sonuçları pozitif çıkan hastaları yalnız bırakmıyor. Kocaeli’de koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar ilk olarak ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan birimdeki hekimler tarafından telefonla aranarak bilgilendiriliyor. Daha sonra filyasyon ekipleri pozitif olan vakanın evine giderek, hastanın ek hastalığı olması durumunda uzman hekimlere başvurarak hasta kişiye ilaçları veriyor. Ekipler, pozitif olan vakanın temas ettiği kişileri de sisteme dahil ederek takibe alıyor.

KORUYUCU KIYAFETLE 8 SAAT MÜCADELE

Korona virüs vakaları ile temas eden ve semptomları gösteren kişilerden de numune alan ekipler, günde yaklaşık 8 saat koruyucu kıyafet ile sokak sokak geziyor. Hava sıcaklığı nedeni ile koruyucu kıyafetler nedeni ile büyük zorluk çeken ekipler, tüm zorluklara rağmen koronavirüs ile mücadelelerinden taviz vermiyor. İzmit ilçesinde faaliyet gösteren filyasyon ekibinde yer alan Hemşire Nihal Yüksel, tüm zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirterek, vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uyup gerekli önlemleri almalarını istedi.

'SAAT 22.00 CİVARINA KADAR EV ZİYARETLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

FİTAS sistemine düşen korona virüs vakalarına kısa sürede ulaştıklarını ifade eden Yüksel, “Biz filyasyon ekibi olarak sabah saatlerinde çalışmaya başlıyoruz ve gündüz ekibi olarak 7-8 saat boyunca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha sonraki saatlerde akşam ekibi arkadaşlarımız görevi alıyorlar ve saat 22.00 civarına kadar ev ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Filyasyon ekibi olarak FİTAS uygulamasını kullanıyoruz. Mobil ekiplerimizin hepsinde bu sistem bulunuyor. FİTAS sistemine düşen vakalar ve temaslılarının adreslerine en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Bu adreslere gittikten sonra kişilere evde izolasyon olmaları gerektiğini, nasıl izole olacaklarını ve filyasyon ile ilgili bilgiler veriyoruz. Kronik hastalığı olan kişileri öğrenmeye çalışıyoruz. Onların hastanelere nakil süreçlerini koordine etmeye çalışıyoruz” dedi.

'1-2 DAKİKA BEKLEYİP, SESİMİZİN DÜZELMESİNİ BEKLİYORUZ'

Hemşire Nihal Yüksel, sözlerini şöyle tamamladı: "Giydiğimiz bu ekipmanlarla çalışmak oldukça zor. Hastanedeki arkadaşlarımız da kullanıyor. Bizim için ekstra bir zorluğu da var. Hava koşulları bizi zorluyor. Bu ekipmanlar içerisinde nefes almak oldukça zor. Bazen 5-6 kat kıyafetle çıkmak zorunda kalıyoruz. Hatta kıyafeti ve maskeleri çıkarttığımızda 1-2 dakika bekleyip sesimizin düzelmesini bekliyoruz. Şu an bile benim için konuşmak zor. Dolayısıyla bütün gün bu ekipmanla dolaşmak ve insanlara bir şey anlatıyor olmak gayet zor. Filyasyon ekipleri olarak sağlıkçıyız, bu bizim görevimiz. Bizim işimizi kolaylaştıracak şekilde halkımızın davranışları oluyor, bize dua edenler ve teşekkür edenler oluyor. Bunun aksi durumları da oluyor. Biz sadece insanlardan maske takmalarını, mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Eğer bu kurallara dikkat ederseler bize en büyük yardımı yapmış olacaklardır. Bizi en çok üzen etken, bizden bilgi saklanması. İnsanlar bize doğru bilgi versinler, tek isteğimiz bu."

'GENEL VE İZOLASYON KURALLARINI ANLATIYORLAR'

Filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgiler veren İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Dr. Ahmet Hekim ise, “Korona virüs test sonuçları pozitif çıkan vakalarımızı önce komuta merkezi olarak konumlandırdığımız birimimizdeki arkadaşlarımız arıyorlar, ön bilgilendirme yapıyorlar. Test sonuçlarının pozitif çıktıklarına dair insanlara bilgiler veriyorlar, nasıl izole olacaklarından bahsediyorlar ve temaslar varsa onları ekleme yapıyorlar. Daha sonra FİTAS sistemi üzerinden bu vakalar sahadaki ekiplere düşüyor. Filyasyon ekipleri de sahada bu pozitif vakaları ve temaslı kişileri evlerinde ziyaret ediyorlar. Evlerindeki ziyaret sırasında genel ve izolasyon kurallarını anlatıyorlar. Evdeki temaslılardan semptom gösterenler varsa onlar da tekrar komuta merkezine dönüş sağlıyorlar. Daha sonra numune ekibimiz devreye giriyor ve bu semptom gösterenleri evlerinde ziyaret ederek numune alıyorlar. Sağlık Bakanlığının önermiş olduğu evde hasta izlenim politikasına göre bunların tedavileri gözleniyor. İçeride görmüş olduğumuz hekim arkadaşlarımız ilaçlarını düzenliyorlar. Daha sonra saha ekiplerimizle birlikte ilaçlarını gönderiyoruz” şeklinde konuştu.