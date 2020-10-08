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Son dakika haberi! Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi

İzmir'de koronavirüs tedavisi gören doktor Mehmet Atilla Baran (59),yaşamını yitirdi. Emekliliğine 4 gün kala hayatını kaybeden Baran için 23 yıldır görev yaptığı Alsancak Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi

Son dakika haberi! Bir doktor daha koronaya yenildi
Bir doktor daha koronaya yenildi
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DHA

İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde 1997 yılından beri görev yapan Dr. Mehmet Atilla Baran, hastanenin pandemi servisinde virüse karşı mücadele verirken, 26 Eylül'de koronavirüse yakalandı.

DHA'nın haberine göre, önce Alsancak Devlet Hastanesi'ne yatışı yapılan Baran, 6'ncı gününde Ege Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edildi. Tedavisi süren Dr. Baran, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

TÖREN DÜZENLENDİ

İzmir´de tanınan ve çok sevilen bir acil servis doktoru olan Dr. Mehmet Atilla Baran'ın Alsancak Devlet Hastanesi'ndeki çalışma arkadaşları, hastanenin önünde Baran için bir anma töreni düzenledi. Baran'ın hastanenin girişine koyulan fotoğrafının yanına çelenkler ve çiçek demetleri bırakıldı.

EMEKLİLİĞİNE 4 GÜN KALMIŞTI

Baran'ın, emeklilik onayının 30 Eylül tarihinde geldiği, fakat rahatsızlığı nedeniyle işlemlerini başlatamadığı öğrenildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Mehmet Atilla Baran, 24 yaşında Semin Bade isimli bir kız babasıydı.

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