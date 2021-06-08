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Son dakika haberi Dev siteler bir bir çöktü

İnternette pek çok büyük site çöktü. Aralarında İngiliz e-devleti, The Guardian, New York Times, Financial Times, Twitch, Reddit, BBC, Amazon'un da bulunduğu trafiği çok yüksek pek çok kuruluşa ait siteleri de etkileyen aksaklığın Fastly ismindeki içerik dağıtım ağı (CDN) sağlayıcısından kaynaklandığı belirtiliyor

WEB DEPREMİ: Son dakika: Dev siterler bir bir çkmeye başladı
HABERTURK.COM

Türkiye saati ile 13 sıralarında aralarında İngiliz e-devleti, The Guardian, New York Times, Financial Times, BBC, Twitch, The Verge, Reddit, Amazon gibi trafiği çok yüksek pek çok kuruluşa ait büyük web sitesi çöktü.

İlgili web sitelerine erişmeye çalışan kişiler sayfaya girmek istediğinde 'bağlantı hatası' ve 'error 503' hatasıyla karşılaşırken, Twitter, Paypal vb. bazı sitelerde de kısmi sorunlar yaşanıyor.

The Guardian'ın açıklamasına göre sorun sitelerin bulut bilişim hizmeti aldıkları Fastly platformu nedeninden kaynaklandı. BBC gibi bazı siteler sistemini Fastly ağından taşıyarak internet sitelerini yeniden hizmete alabilse de tüm dünyayı etkileyen sorun pek çok web sitesi için devam ediyor.

Hatta, arızadan etkilenen popüler teknoloji platformlarından The Verge'ün haberi paylaşmak için Twitter üzerinden Google Dokümanları kullanmak zorunda kaldığı görüldü.

Web sitelerinin yükleme süresini hızlandırmak ve ddos atakları sırasında trafiğin aksamasını engellemek için tasarlanan Fastly de konuyla ilgili bir açıklama yaparken, "Şu anda CDN hizmetlerimizin performans üzerindeki olası etkisini araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirket daha sonra sorunun bulunduğunu ve düzeltmenin uygulanmakta olduğunu bildirdi.

İnternet altyapısının merkezileşmesi nedeniyle son yıllarda söz konusu hizmetleri veren platformlarda yaşanan aksaklıklar pek çok web sitesini aynı anda etkileyebiliyor.

Amazon'ın hosting hizmeti olan AWS'de yaşanan bir sorun nedeniyle dünyanın pek çok web sitesi 2017 yılında erişilemez duruma gelmişti. Benzer sorun 2020 yılında da Cloudflare nedeniyle yaşanmıştı.

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