Pazar günü 58.000 doları aşarak tarihi rekor kıran Bitcoin önceki gün 45.000 dolara kadar geriledi. Dün ise yeniden 51.000 doların üzerini gördü.

Bitcoin bugün ise 50.000 dolarlık psikolojik seviyenin etrafında adeta dans ediyor. Yaklaşık yarım saatte bir bu seviyenin altına düşüyor ardından yeniden üzerine çıkıyor. TSİ 12.10 itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.25'lik düşüşle 49.800 dolar civarında işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise günlük yüzde 2.45 düşüşle 1600 dolara geriledi. Ethereum geçen haftasonu ilk kez 2000 doların üzerine tırmanmıştı. Binance Coin'de de son 24 saatte yüzde 3.5'lik düşüş yaşaırken Dogecoin yüzde 1.2 değer kazandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in açıklamaları kripto para piyasasında satışlara neden olsa da önceki gece Square ve Microstrategy gibi firmaların Bitcoin alımı yapması piyasada güven tazeledi.

AYLIK KAZANÇ HALA YÜZDE 50'YE YAKIN

Kripto para piyasasında son 1 haftada büyük bir oynaklık yaşansa da aslında bir çöküşten bahsetmek de doğru olmaz. 1 ay önce Bitcoin alan yatırımcılar halen yüzde 50'ye yakın bir kazanç sağlamış durumda. Yine de son yaşananlar bu piyasanın ne kadar riskli olabileceğinin kanıtı oldu. Bu sebeple uzmanlar sık sık kripto paralara kaybederseniz üzülmeyeceğiniz miktarlarda yatırım yapılması gerektiğini vurguluyor.