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ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na halka arz başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yapılan başvuruya göre Coinbase hisseleri doğrudan listeleme yönetemiyle Nasdaq'ta işlem görecek. Yani halka arz için herhangi bir aracı kullanılmayacak.

1.1 MİLYAR DOLAR CİRO

ABD basını geçtiğimiz hafta son yapılan hisse satışına göre Coinbase'in piyasa değerinin 100 milyar doları aştığını iddia etmişti.

Coinbase 2020 yılında 1.1 milyar dolarlık ciroya ulaşırken 322 milyon dolar net kâr elde etti. SEC'e yapılan başvuruda yer alan bilgilere göre bugüne kadar platform üzerinden 456 milyar dolarlık işlem yapıldı. Bunun 193.1 milyar doları 2020'de gerçekleşti. Platformdaki varlıkların toplam değeri ise 90 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Toplam 43 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan Coinbase'de aylık aktif olarak 2.8 milyon kişi alım satım yapıyor.