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BM Güvenlik Konseyi toplanıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale saldırısı sonrası BM Güvenlik Konseyi Türkiye saati ile 19.30'da toplanıyor. Acil toplantı talebi İngiltere'den gelirken ABD, Fransa, Norveç, İrlanda ve Arnavutluk destek vermişti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.