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        Haberler Gündem Trafik SON DAKİKA HABERİ: Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor!

        Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor!

        Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda, yağmur ve sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sürücülerin, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalarla uyarıda bulunuluyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:02
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        Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor!
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        Düzce ile Bolu'yu birbirine bağlan D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sis ve yağış etkili oluyor. Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METREYE DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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        #Bolu Dağı sis
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