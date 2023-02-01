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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza!
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Son dakika haberi Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Olay nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Son dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza!
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DHA

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, TIR, yolcu otobüsü ve Karayolları kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Kaza mahalline gelerek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, tünelde seyreden otomobilin bankete çarpması sonucu kaza meydana geldiğini bildirdi.

Karayolları kar küreme aracının yardım için durduğu sırada yolcu otobüsünün otomobile çarptığını aktaran Kılıç, "1 vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. 6 yaralımız var. Yolu hızlı şekilde trafiğe açmaya çalışıyoruz. Yolda karla alakalı herhangi bir buzlanma ve kayma olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Kılıç, vefat eden vatandaşın ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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