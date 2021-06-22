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Son dakika haberi Burak Elmas mazbatasını aldı

Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas ve ekibi için mazbata töreni düzenlendi. Yeni başkan Elmas, mazbatasını aldı. Törenin ardından konuşan Burak Elmas, "Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Pazar günü bu süreci başarılı bir şekilde nasıl yürüteceğimiz konusunda planlarımızı yapmaya başladık. Şimdi yukarı çıkıp resmen göreve başlayacağız" dedi

Son dakika haberi Burak Elmas mazbatasını aldı

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas ve ekibi için mazbata töreni düzenlendi. Türk Telekom Stadı'nda yapılan törende 38. başkan Burak Elmas mazbatasını aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün 38'inci başkanı olan Burak Elmas'a mazbatasını genel kurulda divan başkanlığı yapan, eski divan kurulu başkanlarından İrfan Aktar; kurullara ise divan başkanı Aykutalp Derkan ile divan yönetim kurulu üyeleri verdi.

İRFAN AKTAR: KULÜBÜMÜZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

İrfan Aktar törende yaptığı konuşmada, "19 Haziran 2021 tarihindeki seçim genel kurulunu Burak Elmas başkanımız 1541 oyla alarak kazanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Tüzüğümüzün 82'nci maddesi uyarınca yapılması gereken mazbata törenini yapıyoruz. Bu mazbata töreninin anlamı şudur: Seçim neticelerinin kesinleşmesinin noktası mazbata törenidir. Onun için mazbatayı almış olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri bu tarihten itibaren kulübün her türlü işlemine yetkili ve sorumlu olarak yaparlar. Kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. 38'inci başkanımız göreve geldi. 90'ıncı yönetim kurulu göreve geliyor" dedi.

BURAK ELMAS: UZUN VE ZORLU BİR SÜREÇ BAŞLIYOR

Elmas, törenin ardından kulüp şöyle konuştu:

"Çok tebrik mesajı aldık. Henüz hepsine dönme imkanımız olmadı. Umarım hepsine tek tek dönmek istiyoruz. Bizi tebrik eden Galatasaraylılara ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Pazar günü bu süreci başarılı bir şekilde nasıl yürüteceğimiz konusunda planlarımızı yapmaya başladık. Şimdi yukarı çıkıp resmen göreve başlayacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Kıymetli katkılarıyla bu seçimde bizlerle yarışan Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Sayın İbrahim Özdemir, Sayın Metin Öztürk, Sayın Yiğit Şardan ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu. Seçim bitti. Artık kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Hep birlikte Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadele edeceğiz. Birlikte başaracağız.

Ekibimiz çok uzun süredir emek verdi. Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hepsi planlarını, projelerini gerçekleştirmek için sabırsızlar. O sabırsızlığı görüyorum. Bir an önce işe başlamak istiyorlar.

Kızım yurt dışında bir tenis turnuvasında. Facetime'dan görüntülü konuştuk, çok mutlu. Eşim de çok mutlu. Oğlum zaten burada yaz tatili sebebiyle. Beraber çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Güzel bir Babalar Günü oldu."

Burak Elmas'ın kurullarındaki isimler şöyle:

Başkan
9320 Burak Elmas

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri
6884 Ali Polat Bengiserp
9160 Mehmet Remzi Sanver
9297 Başak Karaca
9401 Bikem Ardakoç Kanık
10408 Turhan Özen
12313 Burçak Emre Zorlu
14385 Şükrü Köksal Ünlü
15143 Mustafa Özgür Kalelioğlu
16158 Rezan Epözdemir
16525 Özgür Işıtan Gün

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
7581 İbrahim Reha Keskin
12116 Selim Sefada
14863 Abdulvahap Gazi Tanrıverdi
14900 Mehmet Polat Kalafatoğlu
16545 Ahmet Ozan Şener

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri
3839 Asaf Savaş Akat
12211 Tolga Erem
16499 Emre Şehsuvaroğlu

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
14026 Anıl Mertol
15581 Barış Nane
16433 Nazımcan Angın

Sicil Kurulu Asıl Üyeleri
6750 Recep Şükrü Ergün
6857 Gülbin Erduran
7348 Mehmet Mustafa Kemal Yalman
9120 Sedat Besen
10817 Sebla Kesim
12234 İlknur Gündem
12306 Halim Neyzi

Sicil Kurul Yedek Üyeleri
7826 Zaynep Lale Özkut
11848 Adli Bora Palaska
13384 Ali Mert Ramazanoğulları

Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri
3660 Osman Alp Yalman
5348 Mithat Can Baydarol
7136 Tayfun Akçay
7675 Kemal Erimtan
8370 Ahmet Müçteba Kozikoğlu
8400 Halit Tural
9821 Banu Kaleağası Gürmen

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri
7742 Hasan Vedat Gürer
5787 Huriye Cumhuriyet Şahin
6064 Hüsnü Serdar Gökcan
9584 Yalçın Veziroğlu
9881 Mehmet Mert Yılmaz

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