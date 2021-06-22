Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas ve ekibi için mazbata töreni düzenlendi. Türk Telekom Stadı'nda yapılan törende 38. başkan Burak Elmas mazbatasını aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün 38'inci başkanı olan Burak Elmas'a mazbatasını genel kurulda divan başkanlığı yapan, eski divan kurulu başkanlarından İrfan Aktar; kurullara ise divan başkanı Aykutalp Derkan ile divan yönetim kurulu üyeleri verdi.

İRFAN AKTAR: KULÜBÜMÜZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

İrfan Aktar törende yaptığı konuşmada, "19 Haziran 2021 tarihindeki seçim genel kurulunu Burak Elmas başkanımız 1541 oyla alarak kazanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Tüzüğümüzün 82'nci maddesi uyarınca yapılması gereken mazbata törenini yapıyoruz. Bu mazbata töreninin anlamı şudur: Seçim neticelerinin kesinleşmesinin noktası mazbata törenidir. Onun için mazbatayı almış olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri bu tarihten itibaren kulübün her türlü işlemine yetkili ve sorumlu olarak yaparlar. Kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. 38'inci başkanımız göreve geldi. 90'ıncı yönetim kurulu göreve geliyor" dedi.

BURAK ELMAS: UZUN VE ZORLU BİR SÜREÇ BAŞLIYOR

Elmas, törenin ardından kulüp şöyle konuştu:

"Çok tebrik mesajı aldık. Henüz hepsine dönme imkanımız olmadı. Umarım hepsine tek tek dönmek istiyoruz. Bizi tebrik eden Galatasaraylılara ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Pazar günü bu süreci başarılı bir şekilde nasıl yürüteceğimiz konusunda planlarımızı yapmaya başladık. Şimdi yukarı çıkıp resmen göreve başlayacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Kıymetli katkılarıyla bu seçimde bizlerle yarışan Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Sayın İbrahim Özdemir, Sayın Metin Öztürk, Sayın Yiğit Şardan ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu. Seçim bitti. Artık kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Hep birlikte Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadele edeceğiz. Birlikte başaracağız.

Ekibimiz çok uzun süredir emek verdi. Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hepsi planlarını, projelerini gerçekleştirmek için sabırsızlar. O sabırsızlığı görüyorum. Bir an önce işe başlamak istiyorlar.

Kızım yurt dışında bir tenis turnuvasında. Facetime'dan görüntülü konuştuk, çok mutlu. Eşim de çok mutlu. Oğlum zaten burada yaz tatili sebebiyle. Beraber çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Güzel bir Babalar Günü oldu."

Burak Elmas'ın kurullarındaki isimler şöyle:

Başkan

9320 Burak Elmas

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

6884 Ali Polat Bengiserp

9160 Mehmet Remzi Sanver

9297 Başak Karaca

9401 Bikem Ardakoç Kanık

10408 Turhan Özen

12313 Burçak Emre Zorlu

14385 Şükrü Köksal Ünlü

15143 Mustafa Özgür Kalelioğlu

16158 Rezan Epözdemir

16525 Özgür Işıtan Gün

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

7581 İbrahim Reha Keskin

12116 Selim Sefada

14863 Abdulvahap Gazi Tanrıverdi

14900 Mehmet Polat Kalafatoğlu

16545 Ahmet Ozan Şener

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri

3839 Asaf Savaş Akat

12211 Tolga Erem

16499 Emre Şehsuvaroğlu

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

14026 Anıl Mertol

15581 Barış Nane

16433 Nazımcan Angın

Sicil Kurulu Asıl Üyeleri

6750 Recep Şükrü Ergün

6857 Gülbin Erduran

7348 Mehmet Mustafa Kemal Yalman

9120 Sedat Besen

10817 Sebla Kesim

12234 İlknur Gündem

12306 Halim Neyzi

Sicil Kurul Yedek Üyeleri

7826 Zaynep Lale Özkut

11848 Adli Bora Palaska

13384 Ali Mert Ramazanoğulları

Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri

3660 Osman Alp Yalman

5348 Mithat Can Baydarol

7136 Tayfun Akçay

7675 Kemal Erimtan

8370 Ahmet Müçteba Kozikoğlu

8400 Halit Tural

9821 Banu Kaleağası Gürmen

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

7742 Hasan Vedat Gürer

5787 Huriye Cumhuriyet Şahin

6064 Hüsnü Serdar Gökcan

9584 Yalçın Veziroğlu

9881 Mehmet Mert Yılmaz