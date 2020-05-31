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HaberlerGündemSON DAKİKA HABERİ! Bursa'da silahlı kavga: 1 polis şehit oldu
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Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var

Son dakika... Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu.

Bursa
AA

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine ateş etmesiyle çok sayıda kişinin yaralandığı çatışma sırasında, çevredeki binalardan bazılarının camları kırıldı.

Bunun üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Çevik Kuvvet ekipleri de olay yerine geldi.

Olaya müdahale eden güvenlik güçlerinden, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan da silahla yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay yerinde zaman zaman biber gazı kullanan polis ekipleri, tarafları yatıştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isterken silahla yaralanan, polis memurunun şehit olduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabundan yaptığı paylaşımla duyurdu. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'da, bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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