Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında S-400 Hava Savunma Sistemine ilişkin kritik açıklamalara imza attı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Trump Kongre ve Cumhuriyetçi üyelerle yaptırımlara ilişkin görüşmek istiyor, çaba sarfediyor. Pompeo ile son görüşmemizde de inisiyatif alması gerektiğini belirtti.

Herkes bunu acil olduğunda mı kullanacaksınız diye soruyor. Bu bir savunma sistemi, durup dururken kullanılacak bir şey değil. Havadan, karadan, denizden alınan bir savunma sistemi değil, bu 'barışı' korumak için alınan bir sistem. Bu sistem olacak ki, belli bir seviyeye kadar tespit edip, sonra yok edecek. S-400'ler bu anlamda Patriot'lardan çok daha iyi. Daha pahalı olmasına rağmen, bunu müttefiklerimizden almak istemiştik, ancak satmamışlardı.

Biz S-400'ü aldık, Türkiye'ye parça parça gelmeye başladı. Önümüzdeki yılın başlarında da S-400 aktif hale getirilecek.

F-35'ler konusunda personelimizin bazı yerlere girişi konusunda engellemeler oldu, ancak şu an herhangi bir girişleri yok. Trump sözlerini tutuyor, tutmaya çalışıyor. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımızla ilişkisine önem veriyor. Hatta Türkiye ile ilişkileri bozmaya çalışanlara da tepki veriyor. Amerika'da farklı tutumlar, görüşler oluyor, bunu da başından beri görüyoruz.

Milli Savunma Bakanımız, Genel Kurmay Başkanımız, Pompeo ile de görüşmelerimiz sürüyor. Tüm bu mekanizmaları sağlıklı bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz.

F-35 yeni teknolojiyle üretilen bir ürün. Ortağı olduğumuz bir ürünü almak bizim hedefimiz, ama diyelim ki vermediler, alamadık. Türkiye'nin de yeni nesil uçaklara ihtiyacı var. Bu durumda S-400'ü nasıl başka ülkeden aldıysak, Türkiye yeni nesil uçak üretene kadar, yine başka ülkeden temin etme yoluna gidebilir. Türkiye ihtiyacını ortak olduğu projeden karşılamak ister, bu olmazsa, bağımsız bir ülke olarak gerekli adımları atacaktır.

"ABD HASMANE TAVIR SERGİLERSE ADIMLAR ATARIZ"

ABD bir taraftan YPG'ye silah veriyor, FETÖ motifli davalar var, milletimize diyor ki 'bu nasıl müttefik?'... Bizde de İncirlik, Kürecik gibi başka konular var, süreci işletiyoruz. ABD'nin bize yönelik çok fazla olumsuz adımlar olursa, bizim de o yönde adımlarımız olacaktır. İki NATO müttefiki olarak ilişkimizi sürdürmek isteriz, hasmane tavır sergilerse adımlar atarız, bu da tehdit ya da blöf değil.

Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması mümkün değil, 1 ülke bile itiraz etse karar alınamaz. Bazen Rum kesiminin engellemesiyle bile bazı adımlar atılamayabiliyor. Avrupa ve NATO toplarında da söylüyoruz 'Eksen kayması' nedir? Türkiye'nin AB'nin kapısında 50 yıl beklemesi mi gerekiyor? Afrika, Latin Amerika açılımımız ortaklık politikasına dönüşüyor. Ortaklık politikalarımız devam da edecektir. Eksen, Türkiye'nin kendisidir. Dış politika anlayışımız Türkiye olarak tüm dünyaya açılırız, çıkarımız neredeyse oraya gideriz, ihtiyaç neredeyse oraya yardıma gideriz.

"RUM KESİMİ HİÇBİR ŞEYİ TÜRK TARAFIYLA PAYLAŞMAK İSTEMİYOR"

Yunanistan'da artık yeni bir hükümet var, Miçotakis hükümeti... Yunanistan'la ilişkilerimizi daha iyi hale getirmek, var olan sorunları bir paket halinde çözmek isteriz. Yunanlı mevkidaşlarımızın bu yöndeki olumlu konuşmalarını da destekliyoruz. Yunanistan'da ve Rum kesiminde ciddi bir kamu baskısı var. AB dahil, BM gibi örgütlerde işbirliğine varız. KKTC'nin en son önerisi Rum Kesimi tarafından reddedilmiştir. Rum Kesimi hiçbir şeyi Türk tarafıyla paylaşmak istemiyorlar. AB'ye de aynı şeyi söyledik, Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol paylaşımı konusunda adım atacaksanız biz bunu destekleriz. Yeter ki KKTC ve buradaki halkın hakları garanti altına alınsın.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a bu konuda inisiyatif almalarını elbette isteyeceğimizi söyledik. İsviçre de arabuluculuk yapmak istediğini söyledi. Yeter ki objektif, tarafsız olsunlar. Bu paylaşım konusunda adım atmalarını isteriz. Eğer olumsuz adım atarlarsa, biz tehdit değil, orada daha fazla adımlar atar ve bulunuruz. Ege'deki faaliyetlerimizi kimseye sorgulatmayız. Kıbrıs Türklerinin hakkını kimseye yedirmeyiz.