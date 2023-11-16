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        Haberler Dünya Çelik: İsrail'in hezeyanları suçlarını örtbas etme çabasıdır

        Çelik: İsrail'in hezeyanları suçlarını örtbas etme çabasıdır

        AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsrail yönetimi, binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaşmıştır. Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu'nun ve Bakan Eli Cohen'in, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, birgün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 13:31 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:40
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        "İsrail'in hezeyanları suçlarını örtbas etme çabasıdır"
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

        Açıklamasında "İsrail yönetimi, binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaşmıştır" diyen Çelik şu ifadelere yer verdi:

        "Eli kanlı İsrail yönetiminin Başbakanı Netanyahu’nun ve Bakan Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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