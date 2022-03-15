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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yetişmesine katkı sağlayan Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür ediyorum. Az önce hem ülkemizden hem de dünyanın farklı köşelerinden içimizi ısıtan iyilik hikayelerini hep birlikte dinledik.

'BATI'NIN YAPTIĞI GİBİ DÜNYAYA SIRTIMIZI DÖNMEDİK'

Özellikle koronavirüs salgınında yaşadıklarımız tüm insanlığa iyiliğin anlamını göstermiştir. Bu salgın döneminde küresel sistemdeki çarpıklıkları da görmüş olduk. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde temel sağlık hizmetine ulaşamayanları da gördük.

Vahim salgın tablosunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken, Batı'nın yaptığı gibi dünyaya da sırtımızı dönmedik.

Türkiye'den talepte bulunan 160 ülkeye tıbbı ekipman desteğinde bulunduk. 15 milyon doz aşıyı da Afrikalı kardeşlerimize peyderpey ulaştırıyoruz.

'DİYARBAKIR ANNELERİ 'ARTIK YETER' DEDİ'

İyilere hürmet ve vefa nasıl önemliyse kötülere karşı haşmetli olmak da o derece önemlidir. Bölücü örgüt mensupları tam 40 yıldır sadece kırdılar, sadece yıktılar, baskı ve şiddetle Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çevirdiler.

Terör örgütü elebaşları masum Kürt çocuklarını cehalete mahkûm edip, kendi çocuklarını Avrupa'da okuttular. Diyarbakır Anneleri de bu ikiyüzlülüğe edi bese yani artık yeter dedi. Diyarbakır annelerinin 'Evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biridir.

'MASKELERİNİ DÜŞÜRDÜLER'

Bir avuç cesur ana, on yıllardır benim Kürt kardeşlerimin sırtına kene gibi yapışan, kanını sülük gibi emen zalimlere 'Artık yeter' diyerek ihtar verdi.

Diyarbakır Anneleri, korku duvarını yıkmakla kalmadı, siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskesini de düşürdü.

'CESUR ANNELERİ TEHDİT EDEN SİYASETÇİ MÜSVEDDELERİNİ GÖRDÜK'

Batı'ya sesleniyorum, nöbet tutan teröristler olsa Diyarbakır'dan ayrılmazdınız. Tersi olunca ses çıkarmadınız.

Öte yandan Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük.

'MAZLUMLARIN SIĞINAĞI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bu yılki 2.vefa ödülünü yiğit Diyarbakır Anneleri'ne veriyoruz. Cesaretleriyle, fedakarlıklarıyla, karşılıksız sevgileriyle yolumuzu aydınlatan Diyarbakır Anneleri'ni bir kez daha selamlıyorum.

Dün Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den geldiler. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Mazlumların sığınağı olmaya devam edeceğiz.

Muhalefet, seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz."