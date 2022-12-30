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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ortak açıklama düzenledi 

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ortak açıklama düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Ortak bir tarih ve kültürü paylaşan, kuvvetli ve beşeri akrabalık bağlarına sahip olan Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkiler en üst düzeydedir. İkili ilişkilerimizi dar kapsamda ele aldık. Etraflıca görüşme fırsatını bulduk. Daha sonra heyetler arası çalışma yemeğiyle gerek şu ana kadar durum, gerek bundan sonraki geleceği değerlendirme fırsatı bulduk. İkili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkarma hedefi koymuştuk.Bu sene yüzde 49'luk artış yaşanmıştır. Mevcut tabloda 182 milyon dolara ulaşarak rekor kırdık. Şu anda Karadağ'da 3 bin 800 Türk yatırımcı şirket sayısı. Bu önemli bir adım. Türk firmalarının inşaat, altyapı, hizmet sektörlerinde önemli projeleri mevcut. TİKA, restorasyon, eğitim, sağlık alanında faaliyetlerini sürdürürken, Yunus Emre Enstitüsü de Türk kültür ve sanatını Karadağlıların evlerine taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatını bulduk. Güney Doğu Avrupa'da istikrarın korunmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem atfediyoruz. Karadağ da barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyor.

KARADAĞ CUMHURBAŞKANI CUKANOVIÇ: ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZİN GÖSTERGESİ

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kez daha bu davetinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir şekilde ilişkilerimizin devam ettiğinin göstergesi bu. Bugün bölgedeki hem de global düzeydeki konuları konuştuk. Bizim tarihi bağlarımız vardır. Şu andaki ikili ilişkilerimizin hakkında da konuştuk. Karadağ ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler çok uzun diplomatik ilişkilere bağlı olarak sağlam ve dostane ilişkilerimiz var. Bugün da NATO'da müttefik ülke olarak birlikte çalışıyoruz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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