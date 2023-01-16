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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü için Anayasa teklifi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, başörtüsü için Anayasa teklifine değinen Erdoğan, "Böyle bir meselede ipe un serilmesini ne kadınlarımız ne milletimiz affeder. Temennimiz bu teklifin 400'ün üzerinden bir oyla kabul edilmesidir. Beklentimiz gerçekleşmez ise bu durumda millete gideceğiz. Kilidi milletimizin iradesi açacak" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar - Son dakika haberler
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Şule Yüksel Şenler'e vefa borcumuzu hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Vakıf hizmet binamızın her bakımdan ihtiyacı karşılayacak bir eser olarak planlandığını görüyoruz. Vakfımızın kapıları genç kızlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza açıktır.

"MİLYONLARIN GÖNLÜNE TAHT KURDU"

Şule Yüksel Şenler, eserleri ve kitapları ve destansı mücadelesiyle iz bıraktı. Böylesi insanlar geride hep şükranla ve duayla anılacak miras bırakırlar. Şule ablamız mücadele ile geçen ömrü boyunca sonucu ne olursa olsun Hakkın hatırını daima en üstte tutmuştur. Kendisi yürekli bir dava kadınıydı. Kaleme aldığı eserlerle milyonların gönlünde taht kurmuştu.

"MÜCADELE BAYRAĞINI DAHA DA YÜKSELTTİ"

Kendisi öyle günler yaşadı ki gazete manşetlerinden doğrudan hedef gösterildi. Dönemin cumhurbaşkanı tarafından doğrudan tehdit edildi. Konferanslarına yönelik bomba ihbarları yapıldı. Canına kast edilmeye çalışıldı. Ama hiçbiri Şenler'i inandığı değerlerden bir an için alıkoymadı. Bir adım geri durmadı ve mücadele bayrağını daha da yükseltti. Tüm baskılara ve tüm tehditlere rağmen Şule Yüksel Şenler, direnişin sembollerinden biri haline geldi.

"HUZUR İKLİMİNİ ÜLKEMİZDE TESİS ETTİK"

Biz başörtülü kadınlarımızın kamuda çalışmalarının önünü açtık. Üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın acılarını dindirdik. Hiçbir insanımızın saçından sakalından dolayı ötekileştirilmediği bir huzur iklimini ülkemizde tesis ettik. Şimdi atacağımız yeni bir adımla kadılarımızın hak ve hürriyet adımlarını daha da genişleteceğiz. Bir daha üniversitelerde ikna odası utancını kimse yaşatamayacak.

"KİLİDİ MİLLETİMİZİN İRADESİ AÇACAK"

Anayasa değişikliği teklifi yasalaşınca reform sürecimizin adeta tacı olacaktır. Kimse eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecek. Temennimiz bu teklifin 400'ün üzerinden bir oyla kabul edilmesidir. Ancak böyle bir meselede ipe un serilmesini ne kadınlarımız ne milletimiz affeder. Beklentimiz gerçekleşmez ise bu durumda millete gideceğiz. Kilidi milletimizin iradesi açacak."

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