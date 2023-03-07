Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
ABONE OL

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Sultanı Waddaulah'ın Ankara ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. İkili ilişkilerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, iki ülkenin ilişkilerinin kuvvetlendiğini ifade etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden Brunei Sultanı ile beraber basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirecek yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Savunma sanayi, inşaat, turizm, tarım, sağlık, bilişim, İslami finans ve helal üretim alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdik. İlişkilerimizin ahdi zeminini imzaladığımız anlaşmalarla tahkim ettik.

Okçular Vakfımızımın, büyükelçiliğimizin ve Yunus Emre Enstitümüzün katkıları ile okçuluk dersleri veriliyor.

Bu şekilde beşeri ilişkilerimiz her geçen daha da kuvvetleniyor. Görüşmelerimizde güncel, küresel meseleler üzerinde de durduk. Filistin ve Ukrayna savaşını ele aldık.

Bölgesel ve uluslararası platformlarda işbirliğimizi artırmanın önemine değindik. Bu ziyarete vesile teşkil eden 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkanı bulduk. Kendilerine 12 dakikalık deprem felaketini izlettik. Kendileri de bu felaketi bizzat görünce hakikaten bunun boyutunu daha derinliğine anlamış oldular.

Sözlerime son verirken dost ve kardeş Brunei halkına şahsım ve milletim adına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Brunei Sultanlığı'nın sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.

Yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kötü havalarda neden internet yavaşlar veya kesilir?
DÜNYA Kötü havalarda neden internet yavaşlar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile ...
Roma'nın kanlı gladyatör oyunları neden bu kadar seviliyordu?
DÜNYA Roma'da gladyatör oyunları neden bu kadar sevildi?
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna'ya sürpriz ziyaret
DÜNYA Guterres'ten Ukrayna'ya sürpriz ziyaret
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkenin yeni 'başbakanı' oldu
DÜNYA Katar Dışişleri Bakanı, ülkenin yeni başbakanı oldu
Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti
DÜNYA Fransa'da büyük grev
Yapılan bir araştırma palyaço korkusunun sebeplerini açıklıyor
DÜNYA Palyaço korkusuna dair ilginç araştırma
ABD'de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişi gözaltına alındı
DÜNYA Uçakta panik anları: Yolcu acil çıkışı açmaya çalıştı
İsviçre yasaları Toblerone paketini etkiledi
DÜNYA İsviçre yasaları Toblerone paketini etkiledi
Neden bazı hayvanlar kendi yavrularını yer?
DÜNYA Neden bazı hayvanlar kendi yavrularını yer?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.