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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle: "Van'ı terör örgütünden kurtardık. Devletinize güvenin, terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek. Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Düşünün CHP buraya gelip miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar?

14 Mayıs akşamı İnşallah hep birlikte bir başka güleceğiz. Her ne kadar siyasi uzantıları hala o kara günlerin, o eski kanlı günlerin hayali ile yaşamaya devam ediyorsa da artık o iş bitti. Yıllarca sizin ve evlatlarının canını ve geleceğini karartarak istismar siyaseti yapanların dönüp dolaşıp kimin arkasına takıldığını gördünüz değil mi? Diyarbakır annelerinin acısını biliyorsunuz değil mi? Kardeşlerim bunları Kandil'e kimler kaçırdı?

2011 depreminin ardından Van'ı adeta yeniden inşa ettik mi? Bay bay Kemal ne söz verdi? Bu CHP'lilere sormak lazım ya siz Van'a ne kazandırdınız? Siz ne getirdiniz diye sorun, CHP'lisine sorun HDP'lisine sorun.

(Millet İttifakı) Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini bile bilmiyorlar. Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama değil. Onun görevi mutfakta video çekmek, sahnede kalp yapmak.

İpin ucu başkalarının elinde olunca bunlar sürekli bir tarafa savruluyor. Elbette masada ne yaptığını bilenler de var. Suriye'deki iç karışıklıklarda provokasyonlarla Kürt kardeşimin kanını oluk oluk akıtan bunlar değil mi?

Daha geçen gün Çanakkale'de kahvehane basarak, yurt dışında oy kullananlara saldırarak asıl niyetlerini gösterdiler. Van'ın tercihinin 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı olacağından hiçbir şüphem yok.

85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var?

Şu anda 50 bin Vanlı kardeşim alanda. Demek ki 9 gün sonra sandıkları benim Vanlı kardeşlerim patlatacak. İşte bu birilerinin kabusu oldu."