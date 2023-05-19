Cumhurbaşkanı Erdoğan: 12 bin eseri yeniden ülkemize kavuşturduk

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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern'e yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Hedeflediğimiz büyük şahlanışı gerçekleştirmek için ihtiyacımız olanı tamamlayarak ülkemizi bugünlere hazırladık.

19 Mayıs'ın ruhunu yaşatıp, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Nasip olursa bugün Rami Kışlası'nda gençlerle bir araya geleceğiz. Onlarla bayramı kutlayacağız.

"KUŞATICI BİR YAKLAŞIMLA HAREKET EDİYORUZ"

Sanatçılar ve sanat dalları arasında ayrım yapan değil, tüm değerlerini bağrına basan, kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

"12 BİN ESERİ YENİDEN AİT OLDUĞU TOPRAKLARA KAVUŞTURDUK"

Türkiye'nin tüm kültür ve sanat hazinesini en üst düzeyde, en değerli şekilde değerlendirme çabası içerisindeyiz. Ülkemizin dört bir köşesindeki kültür merkezi sayısını 42'den 122'ye çıkardık. Ülke genelinde 165 müzeyi tamamen yeniledik. 23 müzemizi yeniden yaptık. Hukuki ve diplomatik çalışmalarla 12 bin eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.

İstanbul Modern'in yeni binasını sanat camiasına kazandırdığı için Eczacıbaşı ailesine gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. İlk binayı da yine 2004 yılında katıldığımız bir programla açmıştık. Dünyanın dört bir yanından eserler, sanat eserleri milletimizin beğenisine sunuldu. İstanbul Modern'in yeni binasının hayırlı olmasını diliyorum. Ve çok çok daha farklı bir şey diyorum; bu bir zihinsel devrimin de adımıdır diye ifade ediyorum. "