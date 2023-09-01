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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Sosyal medyaya taşınan adalet hukuka güveni zedeler" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük tehdit ve tehlike olarak görüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:29
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Deprem bölgesinde kararnamelerle depremzedelerin hak kaybına uğramasını engelledik. Bölgede adalet sisteminin hızlı ve etkin işlemesi için çalışmalarımız sürüyor. Afetzedelerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız.

        "ADALET SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ İÇİN PEK ÇOK REFORMA İMZA ATTIK"

        İki ay sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağız. Devletimizin her kurumu kendi iç muhasebesini yapacak ufka ve birikime sahiptir. Bu durum yargı sistemi için de geçerlidir. Güven veren bir adalet sisteminin işleyişi için pek çok reforma imza attık.

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        "HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN TAVİZ VEREMEYİZ"

        Milletimizin yargıdan beklentisi, adil kararın makul sürede verilmesidir. Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir. Toplumdan gelen serzenişlerin önüne geçmek hepimizin görevidir. Hangi konumda olurda olsun herkesin adaletle ilgili meselelere hassasiyetle davranmasını bekliyoruz. Hiçbir vatandaşımız adliyenin adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmamalı, hakkını huzuru kalple aramalı. Bunun için hukukun üstünlüğünden taviz veremeyiz. Adaletin tecellisini kolaylaştırmak için de ortak akılla hukuk devletini güçlendireceğiz. Ülke olarak iddialarımızı ve hedeflerimizi de büyütüyoruz.

        "YARGI KURUMLARININ ÇALIŞMA USULLERİNDE REFORMLAR YAPACAĞIZ"

        280 yeni adalet sarayı inşa ederek merdiven altı odalarda adalet dağıtılmaya çalışılan o kötü manzaralara son verdik.

        Hataları asgariye indirecek ve temyiz mahkemelerindeki yığılmayı engelleyecek bölge adliye ve idare mahkemelerini devreye aldık. Önümüzdeki dönemde de ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay da dahil olmak üzere yargı kurumlarının çalışma usullerinde reformlar yapacağız.

        "SOSYAL MEDYA MAHKEMELERİNİ BÜYÜK BİR TEHLİKE OLARAK GÖRÜYORUZ"

        Öte yandan sosyal medyaya taşınan adalet hukuka güveni zedeler. Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük tehdit ve tehlike olarak görüyoruz.

        YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

        Milletimiz yeni bir anayasayı hak ediyor. İstiklal ve istikbali için ağır bedeller ödemiş milletimizin yeni bir anayasayı, anasının ak sütü gibi hak ettiğine inanıyoruz. Bu açıdan hedefimiz sivil bir anayasa yapmaktır. Siz yargı mensuplarının da bu konuda desteğini bekliyoruz. Meclis'in açılışıyla birlikte Türk demokrasisini yeni bir anayasaya kavuşturmak için girişimlerimizi tekrar başlatacağız."

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