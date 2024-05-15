Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi ne zaman ziyaret edecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının "CHP'ye ne zaman iade-i ziyarette bulunacaksınız?" sorusuna "En yakın zamanda" yanıtını verdi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te partisinin grup toplantısının ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan'a CHP'yi ne zaman ziyaret edeceği soruldu. Cumhurbaşkanı, bu soruya, En yakın zamanda ziyaret edeceğiz" yanıtını verdi.
2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü.
Ziyaretin ardından Erdoğan yaptığı açıklamada CHP'ye iade-i ziyarette bulunacaklarını açıklamıştı.