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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi ne zaman ziyaret edecek?

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi ne zaman ziyaret edecek?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının "CHP'ye ne zaman iade-i ziyarette bulunacaksınız?" sorusuna "En yakın zamanda" yanıtını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 13:28 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:28
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        CHP ile ikinci görüşme ne zaman?
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        AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te partisinin grup toplantısının ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Erdoğan'a CHP'yi ne zaman ziyaret edeceği soruldu. Cumhurbaşkanı, bu soruya, En yakın zamanda ziyaret edeceğiz" yanıtını verdi.

        2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü.

        Ziyaretin ardından Erdoğan yaptığı açıklamada CHP'ye iade-i ziyarette bulunacaklarını açıklamıştı.

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