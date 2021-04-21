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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay için suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında tehdit içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

ENGİN ALTAY İÇİN SUÇ DUYURUSU! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay için suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay için suç duyurusu
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri dilekçede, "Şikayet edilen, şikayete konu açıklamalarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı, geçmişte 27 Mayıs Darbesi sonrası idam edilmiş merhum Başbakan Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek açıkça atılı suç işlemiştir" denildi.

Suç duyurusuna ilişkin yapılan açıklamada, "Son olarak soruşturma yürütülen '104 amiral bildirisinde' de 'aksi halde' ile başlayan cümlenin vurgulamaya çalıştığı akıbet de 'Menders'in Akıbeti'dir. 104 amiral bildirisinde örtülü olarak vurgulanan akıbet, Engin Altay tarafından açıkça ifade edilmiştir. 104 amiral bildirisinin muhtevası ile Engin Altay'ın açıklamaları arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. Dolayısıyla şikayete konu açıklamalar ile 104 amiral bildiri arasında bir bağlantı olup olmadığının da araştırılmasını ve varsa soruşturmanın birlikte yürütülmesini talep edilmiştir" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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